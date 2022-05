Nicolas Cage pode retornar em A Lenda do Tesouro Perdido 3

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, o produtor Jerry Bruckheimer deu uma notícia animadora sobre o possível envolvimento de Nicolas Cage em A Lenda do Tesouro Perdido 3.

O produtor confirmou que um roteiro para uma nova sequência está em desenvolvimento, com a expectativa de que Nicolas Cage retorne, bem como Diane Kruger e Justin Bartha.

“Eu adoro o Nicolas Cage. Ele é um ator brilhante. Nós estamos trabalhando em um roteiro para outro filme de A Lenda do Tesouro Perdido”, escreveu o produtor.

Vale lembrar que uma série baseada em A Lenda do Tesouro Perdido também está em desenvolvimento para o Disney+, mas esse projeto não contará com Nicolas Cage no elenco.

Embora tenha perdido o destaque em Hollywood por um bom tempo, Nicolas Cage está tendo um grande retorno em sua carreira, voltando a aparecer em elogiados projetos.

Por enquanto, ainda não sabemos quando A Lenda do Tesouro Perdido 3 poderia ser lançado.

