Nicole Kidman e Zac Efron se juntam a Joey King em novo filme da Netflix

A Netflix contratou um elenco estelar para sua próxima comédia romântica, composto por Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King, de A Barraca do Beijo.

Ainda sem título, a história se passa após um romance surpreendente que dá início a consequências cômicas para uma jovem, sua mãe e seu chefe estrela de cinema, enquanto enfrentam as complicações do amor, sexo e identidade.

O filme foi recentemente aprovado e será filmado ainda este ano, conforme o Deadline.

O roteiro é de Richard LaGravenese (Minha Vida com Liberace) e Carrie Solomon. LaGravenese também dirige o longa-metragem.

A produção é de Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman. A Netflix adquiriu o roteiro de Solomon em 2022, atraindo os três atores principais.

Ainda não há data de estreia para a comédia romântica da Netflix.

Nicole Kidman é cortada de homenagem à carreira de Tom Cruise em Cannes

Na última quarta-feira, 18, o Festival de Cinema de Cannes preparou e projetou uma montagem em homenagem à vida e obra de Tom Cruise, mas deixou de fora um elemento importante de sua história: Nicole Kidman.

Segundo o site Variety, o vídeo tinha cerca de 10 minutos de destaques da vida de Tom Cruise, de 59 anos, que foi convidado especial do evento para receber a homenagem na semana de estreia de seu novo filme, Top Gun: Maverick.

Nicole Kidman desaparecida da carreira de Tom Cruise destaca montagem em Cannes, segundo relatos

Os três filmes que Cruise e Kidman fizeram juntos (Dias de Trovão, Um Sonho Distante e De Olhos Bem Fechados) foram apresentados no vídeo, mas toda participação de Kidman foi cortada, ainda que eles estivessem juntos na época em que os longas foram filmados.

E parece que Tom Cruise percebeu o corte já que, segundo a Variety, não deixou de citá-la no evento masterclass que rolou após a exibição do vídeo, quando falou sobre De Olhos Bem Fechados e que, enste projeto, Kubrick, Nic e ele trabalharam juntos para encontrar o tom certo à história.

Cruise e Kidman se casaram em 1990 e o ator pediu o divórcio em 2001.

No entanto, Kidman parece relutando em falar sobre seu ex: em entrevista para a New York Magazine, em 2018, Kidman disse falar sobre seu casamento com Cruise porque “quase parece desrespeitoso” com seu atual marido, Keith Urban, com quem é casa desde 2006 e têm dois filhos juntos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.