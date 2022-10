Noite Infeliz: Astro de Stranger Things é um Papai Noel bêbado em trailer

Um dos astros de Stranger Things, David Harbour, virou um Papai Noel bêbado no primeiro trailer do filme Noite Infeliz.

A Universal Pictures já está entrando em clima natalino, e divulgou a prévia do novo longa-metragem com um Noel bem violento.

Harbour interpreta o protagonista, que no começo aparece tomando bebida alcoólica, e revelando que começou a festividade do Natal como é conhecida hoje (via ScreenRant).

No entanto, as coisas aparentemente mudam quando o Papai Noel vai entregar presentes em uma casa que está sendo assaltada por uma equipe de mercenários.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Noite Infeliz

“Quando uma equipe de mercenários invade um complexo familiar rico na véspera de Natal, levando todos de reféns, a equipe não está preparada para um combatente surpresa: Papai Noel está no local, e ele está prestes a mostrar por que esse Nick não é nenhum santo”, diz a sinopse.

Tommy Wirkola dirige o filme, que tem os escritores de Sonic: O Filme, Pat Casey e Josh Miller.

Além de David Harbour, o elenco conta com John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson e Beverly D’Angelo.

Noite Infeliz será lançado nos cinemas no dia 1 de dezembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.