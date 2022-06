Nope: Teaser do novo terror do diretor de Corra! mostra nave alienígena

Jordan Peele, diretor de Corra!, se prepara para a estreia de seu próximo filme, Nope.

Estrelado por Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Michael Wincott e grande elenco, Nope mostra como uma cidade isolada no deserto da Califórnia se transforma no centro de um grande evento extraterrestre com a chegada de um OVNI.

Continua depois da publicidade

O filme passou dois anos em desenvolvimento e foi filmado em 2021. Agora, previsto para estrear em poucas semanas nos cinemas dos Estados Unidos, um pequeno comercial televisivo foi exibido durante as finais da NBA e pode ser visto logo abaixo:

O vídeo tem apenas 30 segundos, mas já dá pistas sobre o novo filme de terror de Jordan Peele, elogiado cineasta, incluindo a grande nave alienígena que será o centro de sua narrativa.

A estreia está marcada para o dia 22 de julho nos cinemas dos Estados Unidos, sem previsão de lançamento no Brasil.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.