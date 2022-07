Nova animação da Disney deve ter romance LGBT

Mundo Estranho, próximo filme da Disney previsto para estrear ainda neste ano de 2022 nos cinemas, pode incluir um romance adolescente LGBTQIA+, segundo informações compartilhadas pelo Comic Book.

Sequências da nova animação já foram exibidas recentemente no Annecy Animation Festival, na França, e o Variety relatou que uma das cenas mostrava Ethan (Jaboukie Young-White) flertando com um garoto chamado Diazo “enquanto amigos da escola observavam, provocando de uma maneira amigável e calorosa”, segundo descrição.

Continua depois da publicidade

Então o pai de Ethan, Searcher (Jake Gyllenhaal), chega “envergonhando seu filho com uma demonstração exagerada de aceitação”.

A notícia surpreende por vir logo após a polêmica de que a Disney estava barrando relacionamentos LGBTQIA+ em seus filmes, quando originalmente tentaram impedir a transmissão do beijo entre duas mulheres em Lightyear, mas voltaram atrás na ideia após manifestações da comunidade.

Representatividade em Lightyear

A atriz Uzo Aduba, de Orange is the New Black, dá voz a Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) no filme Lightyear. Em um momento da animação, a personagem dá um breve beijo em sua esposa, o que fez com que o filme fosse boicotado em vários países.

No entanto, para a atriz ainda é uma vitória.

“Estou feliz que esteja lá. Este filme está abrindo um mundo totalmente novo para como histórias podem ser contadas, como histórias podem ser revisitadas. E acho incrível que a Disney-Pixar tenha escolhido esse espaço para incluir não apenas momentos como esse, mas incluir tantos rostos diferentes e tantas histórias em um filme para que todas as crianças – jovens e velhas – sentadas nessas plateias possam ver um pedaço de si na história”, compartilhou Aduba ao Yahoo.

Lightyear já está em cartaz nos cinemas.

O lançamento de Mundo Estranho é previsto para novembro de 2022. Clique aqui para conferir o primeiro trailer!

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.