Novas imagens de Thor 4 mostram herói e Jane Foster em detalhes

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) ganhou novas imagens, que mostram o herói titular e Jane Foster em detalhes.

O novo filme da franquia foi destaque nas capas da revista Total Film, e destacam os personagens de Chris Hemsworth e Natalie Portman com seus poderosos trajes e elmos (via ComicBook).

Em entrevista recente, Portman falou sobre seu treinamento para retornar ao seu papel antigo na Marvel, agora como Poderosa Thor.

“Eu trabalhei com uma treinadora, Naomi Pendergast, por quatro meses antes das filmagens e, obviamente, durante as filmagens. Fizemos muito treinamento com pesos e muitos shakes de proteína – treinamento com pesos pesados ​​que eu fiz”, explicou Portman. “Claro, eu nunca tive o objetivo de ficar muito musculosa. Era muito físico, então era muito trabalho de agilidade e também de força”, disse a atriz.

Portman ainda diz que o treinamento a ajudou bastante a entrar em sua personagem, depois de uma reaparição em Vingadores: Ultimato (Vingadores 4).

“Definitivamente ajuda você a entrar no personagem, e definitivamente mudou a maneira como eu me movo. Você anda de maneira diferente; você se sente diferente. Quero dizer, é tão selvagem me sentir forte pela primeira vez na minha vida”, comenta.

Certamente, é histórico ver o retorno de Portman, agora empunhando o Mjolnir como Poderosa Thor. Mas, uma cena do trailer que pegou os fãs de surpresa, já está fazendo história no MCU.

Veja as capas da revista abaixo:

Check out the newsstand cover (L) and subscriber-exclusive cover (R) of the #ThorLoveAndThunder @TotalFilm issue, on sale June 23 👀 pic.twitter.com/GFlJcUwrJC — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 17, 2022

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

