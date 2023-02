Novidade na Netflix, Meu Nome é Chihiro e A Viagem de Chihiro têm alguma conexão?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o emocionante e elogiado drama Meu Nome é Chihiro tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. O nome do filme, porém, tem deixado os espectadores confusos. Afinal de contas, Meu Nome é Chihiro tem alguma conexão com a animação A Viagem de Chihiro?

Baseado no mangá Chihirosan, de Hiroyuki Yasuda (publicado entre 2017 e 2018), o drama Meu Nome é Chihiro (também encontrado com o título Call Me Chihiro) tem direção de Rikiya Imaizumi.

O filme animado A Viagem de Chihiro, do lendário Estúdio Ghibli, por sua vez, é uma criação do icônico cineasta e animador japonês Hayao Miyazaki.

Sendo assim, será que as duas histórias possuem conexões? Confira abaixo a resposta!

Meu Nome é Chihiro e A Viagem de Chihiro têm ligação na Netflix?

O filme japonês Meu Nome é Chihiro estreou na Netflix no dia 22 de fevereiro de 2023. Abordando uma temática bastante complexa, o longa é muito elogiado por sua simplicidade, irreverência e alma.

Por isso, o drama tem causado uma forte impressão na crítica especializada, com grandes elogios em plataformas como IMDB e Rotten Tomatoes.

“Uma ex-acompanhante irreverente começa a trabalhar no restaurante de uma cidadezinha do litoral e alegra a todos que cruzam o seu caminho”, diz a sinopse oficial de Meu Nome é Chihiro.

No longa, Kasumi Arimura dá um show como a protagonista Chihiro, uma jovem que, antes de se mudar para uma pequena cidade praiana, trabalhava como garota de programa.

Sem esconder o passado, Chihiro encanta todos os fregueses de um pequeno restaurante, confortando-os em conversas sinceras sobre seus problemas.

Se você conhece a história do filme animado A Viagem de Chihiro, lançado em 2001, já deve ter percebido que a trama de Meu Nome é Chihiro não tem nada a ver com o enredo da animação.

Meu Nome é Chihiro e A Viagem de Chihiro não possuem qualquer tipo de ligação – além do fato de terem sido produzidos no Japão, e terem uma protagonista chamada Chihiro.

“Chihiro chega a um mundo mágico dominado por uma bruxa. Aqueles que a desobedecem são transformados em animais”, descreve a sinopse de A Viagem de Chihiro.

Elogiado por público e crítica, A Viagem de Chihiro permaneceu por 19 anos como o filme mais bem sucedido da história do Japão. Em 2020, ele foi superado por Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train.

Além disso, A Viagem de Chihiro se tornou um verdadeiro fenômeno da crítica especializada. Até hoje, ele é o único filme de animação 2D e língua não-inglesa a levar o Oscar de Melhor Filme Animado.

Ele também é considerado (por muitos especialistas) uma das melhores animações de todos os tempos – e a melhor de Hayao Miyazaki.

O nome “Chihiro” é relativamente popular no Japão. Normalmente dado a garotas, o nome significa “mil perguntas”.

Você pode assistir Meu Nome é Chihiro e A Viagem de Chihiro na Netflix.

