Novo 365 Dias já tem data para chegar à Netflix

O novo filme da saga 365 Dias teve sua data revelada para chegar à Netflix.

O terceiro filme, muito esperado pelos fãs, está presente no calendário de estreias do streaming em agosto, como uma das principais estreias do mês (via Decider).

Segundo o astro Michele Morrone, o lançamento acontece no dia 19 de agosto, em uma sexta-feira. Em uma entrevista recente, o ator revelou que o personagem principal será “mais maduro” do que nos filmes anteriores.

O primeiro filme foi lançado em 2020, ainda no mês de fevereiro, e fez sucesso entre o público. A sequência, intitulada 365 Dias: Hoje, foi lançada ainda neste ano, em abril.

Até o momento, a Netflix não revelou nenhum trailer do capítulo final da trilogia.

365 Days está na Netflix

Baseado no livro de Blanka Lipinska, 365 Dias é descrito como a resposta polonesa ao hit que 50 Tons de Cinza virou no país europeu.

A trama segue a jovem Laura, que está de férias na Itália. Porém, tudo sai errado e ela é sequestrada na Sicília.

Massimo, o sequestrador, é o jovem líder da máfia italiana. Ele tenta fazer Laura se apaixonar por ele em 365 dias – por isso o nome do filme da Netflix, 365 Dias.

Como citado, Anna-Maria Sieklucka vive Laura no filme da Netflix. Enquanto isso, o mafioso é interpretado por Michele Morrone.

A direção e o roteiro são de Barbara Bialowas.

Os dois filmes de 365 Dias estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.