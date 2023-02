Novo Capitão América revela como é diferente dos outros heróis da Marvel

Capitão América: Nova Ordem Mundial é um dos mais aguardados filmes da Marvel. Anthony Mackie, que assume o manto do herói no longa-metragem explicou como se diferencia de outros heróis do MCU.

Falando à Empire para sua última edição, Mackie explicou a situação em que Sam se encontra como Capitão América, e como ele é diferente de seu antecessor e do resto dos super-heróis da Marvel.

“Sam é o único personagem sem superpoderes”, disse Mackie. “Ele é apenas um cara comum saindo com um bando de esquisitos. Sendo de Nova Orleans, estive em algumas lutas. E coração e carisma nunca me ajudaram em uma luta. Isso geralmente só me fazia levar uma surra. Então, isso pode causar um problema quando você vai lutar contra alguém como Thanos”.

Mackie continuou: “Então, eu acho que com ele, ele tem que chegar ao palco com uma compreensão muito diferente do que é ser um cara bom ou ser um cara ruim e quais são as decisões que você precisa seguir”, disse Mackie. “Então, eu apenas o vejo como mais um Capitão mais humano, em oposição a um Capitão que julga o que é certo e o que é errado. Há decisões que fazem você escolher o certo ou o errado.”

Sam Wilson é o novo Capitão América

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Harrison Ford também foi escalado e interpretará o General Ross, substituindo William Hurt, que faleceu em 2022.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.