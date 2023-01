Novo documentário provoca a fúria de assinantes da Netflix

A Netflix lançou um novo documentário chamado O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino?, e que está deixando os assinantes da plataforma enfurecidos.

A produção acompanha o nômade carismático Caleb Lawrence McGillvary, também conhecido como Kai, que foi preso após ter salvado uma mulher.

Continua depois da publicidade

Em 2013, ele havia atacado um homem com uma machadinha, o matando, e posteriormente fez diversas aparições na TV contando seu feito. Ele impediu que um advogado fosse agredir sexualmente de uma mulher, mas foi condenado a 57 anos de prisão pelo assassinato.

Mesmo que o documentário esteja no Top 10 da Netflix, os fãs não estão gostando do tratamento do filme documental sobre o homem, pois virou de selvagem para um celebridade da noite para o dia (via ComicBook).

Vários assinantes ficaram ofendidos como Kai foi tratado na época. O homem possui instabilidade mental e problemas no passado, e os fãs argumentam que ele precisava de ajuda. Porém, as emissoras o viam apenas como uma pessoa para dar lucro.

Veja as reações, abaixo.

Fãs estão chocados como o homem foi tratado

“Acabei de assistir aquele documentário do mochileiro empunhando machadinha na Netflix e estou enfurecida. Apresentando executivos de mídia brutalmente exploradores, zero trauma ou consciência de saúde mental na filmagem real e entrevistando sua mãe, deixando-a tentar justificar seu abuso? Vamos. Não posso”, disse uma fã.

“Assistindo O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? na Netflix, é uma história trágica de uma sociedade falida. A maneira doentia como os negócios de mídia e entretenimento tentaram explorar e lucrar com alguém que realmente precisava de ajuda com seus problemas mentais. Uma história tão triste”, escreveu um fã.

“O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? na Netflix é uma bagunça. Eu nem me lembro de nada sobre o cara depois da explosão inicial do esmaga, esmaga, esmaga. Louco como ele passou a matar aquele velho”, disse outro fã.

O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.