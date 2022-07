Novo drama do Prime Video deixa assinantes em lágrimas

Prepare o lencinho, pois Não Me Diga Adeus já está disponível no Prime Video. Sucesso em festivais de cinema, o filme mistura drama, comédia e aventura em uma trama recheada de emoção. Por sua mensagem tocante, o longa tem arrancado lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões.

Não Me Diga Adeus – também encontrado sob o título original Don’t Make Me Go – estreou originalmente no Festival de Cinema de Tribeca. Um mês depois, o longa chegou ao catálogo internacional do Prime Video.

O filme é dirigido por Hannah Marks (Dirk Gently’s Holistic Detective Agency), com roteiro de Vera Herbert. Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada, Não Me Diga Adeus faz muito sucesso com o público.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Não Me Diga Adeus no Prime Video; confira.

Conheça a história de Não Me Diga Adeus

No centro da trama de Não Me Diga Adeus está o amor de um pai por sua filha – e as consequências de um trágico diagnóstico.

“Um pai solteiro e sua rebelde filha adolescente partem em uma empolgante viagem pelo interior dos Estados Unidos, descobrindo novas camadas de seu amor um pelo outro e as reviravoltas inesperadas que a vida os reserva”, afirma a sinopse oficial de Não Me Diga Adeus.

A trama de Não Me Diga Adeus começa quando Max Park, um pai solteiro, é diagnosticado com uma doença terminal. Com relutância, ele aceita levar Wally, sua filha adolescente, em uma viagem pelos Estados Unidos.

O objetivo de Mark é encontrar a mãe perdida de Wally. Enquanto isso, ele aproveita a oportunidade para ensinar à filha tudo que ela precisa saber para crescer como uma adulta responsável e realizada.

Não Me Diga Adeus, dessa forma, traz uma emocionante mensagem sobre o poder do amor paternal e a importância das relações familiares.

Não Me Diga Adeus tem John Cho no papel principal

No Prime Video, o elenco de Não Me Diga Adeus é liderado por John Cho no papel de Max Park.

Mais conhecido por performances cômicas, o ator também está em filmes como Buscando e Star Trek. Recentemente, Cho protagonizou a criticada adaptação de Cowboy Bebop na Netflix.

A jovem atriz Mia Isaac, famosa pelo filme Not Okay, interpreta Wally, a filha de Max.

Kaya Scodelario, de séries como Skins e filmes como Predadores Assassinos e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, vive Annie, a namorada de Max.

O elenco de Não Me Diga Adeus conta também com Josh Thomson (Wellington Paranormal), Stefania LaVie Owen (Sweet Tooth), Jemaine Clement (Moana) e participação especial da diretora Hannah Marks.

Não Me Diga Adeus está no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

