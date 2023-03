Novo filme de Alien ganha sinopse e elenco

A 20th Century Studios divulgou a sinopse e o elenco completo do novo filme de Alien.

Segundo a sinopse, a trama “vai acompanhar um grupo de jovens em um mundo distante, que se encontra em um confronto com a forma de vida mais aterrorizante do universo”.

Os que enfrentarão o Alien são os atores David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Sombra e Ossos), Isabela Merced (Rosaline), Spike Fearn (The Batman), Aileen Wu (Away from Home) e Cailee Spaeny (Mare of Easttown), que será a protagonista.

Fede Alvarez (O Homem nas Trevas, A Morte do Demônio) vai dirigir o novo Alien.

As filmagens vão começar em 9 de março, em Budapeste. O longa não tem previsão de estreia.

O novo Alien terá produção de Ridley Scott, o criador da franquia, e será lançado diretamente no serviço de streaming Hulu, como parte da estratégia da 20th Century Studios de lançar 10 filmes originais por ano na plataforma.

