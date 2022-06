Novo filme de Dragon Ball Super ganha trailer e data de estreia no Brasil

O novo filme de Dragon Ball Super ganhou um trailer e teve a data de estreia revelada pela Sony aqui no Brasil.

Dragon Ball Super: Super Herói entrará em cartaz em todos os continentes, e tem data marcada para chegar ao Brasil em 18 de agosto.

“O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku… Mas certos indivíduos decidiram levar adiante sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Esses dois androides – que se intitulam “super-heróis” – decidem atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói!”, revela a sinopse.

Com a direção de Tetsuro Kodama, o filme tem roteiro por Akira Toriyama. O elenco de voz japonês é formado por Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan e Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) e Ryota Takeuchi (Carmine).

O filme terá distribuição da Sony Pictures, desenvolvido pela Crunchyroll e Toei Animation.

Veja o trailer abaixo:

Sobre Dragon Ball

O fenômeno Dragon Ball teve início em 1984, quando o conhecido mangá japonês de autoria de Akira Toriyama fez sua estreia na revista Weekly Shonen Jump, editada pela Shueisha, e tornou-se um de seus principais títulos em dez anos e meio de publicação.

Desde então, a popularidade do mangá só aumentou, resultando no impressionante recorde de 260 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. A crescente notoriedade levou Dragon Ball para muito além do mangá, com o desenvolvimento de animação para a TV, filmes, games e produtos de consumo.

Hoje, 38 anos após o lançamento do mangá original, Dragon Ball continua em evolução e promete chegar a um novo patamar com a estreia em larga escala do filme Dragon Ball Super: Super Herói.

