Novo filme de Zack Snyder passa por mudança na Netflix

O novo filme de Zack Snyder, Rebel Moon, terá uma importante mudança em seu elenco: Rupert Friend será substituído por Ed Skrein em seu papel, de acordo com o Deadline.

Até o momento, ainda não sabemos o motivo que levou Rupert Friend a deixar o elenco de Rebel Moon. Havia sido relatado que ele interpretaria o principal vilão da narrativa.

De qualquer forma, esse papel agora será preenchido por Ed Skrein, que teve trabalhos como Deadpool, Alita: Anjo de Combate e Game of Thrones.

O elenco principal de Rebel Moon contará com Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Corey Stoll e Alfonso Herrera.

Zack Snyder é o diretor de Rebel Moon, além de ter ajudado a escrever o roteiro com Shay Hatten, de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, e Kurt Johnstad, de 300.

Ainda não há uma data de lançamento para Rebel Moon, da Netflix, com direção de Zack Snyder.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.