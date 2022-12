Novo filme do Batman com Michael Keaton é cancelado; saiba mais

As mudanças na DC estão acontecendo, e a formação do estúdio está se concretizando. No entanto, alguns filmes foram cancelados, e um novo longa do Batman está na lista.

Depois de revelar que Mulher-Maravilha 3 com a diretora Patty Jenkins foi cancelado, novas notícias sobre os projetos da editora surgiram.

Continua depois da publicidade

Novamente, um outro filme foi descartado pela Warner Bros. A DC desenvolvia um derivado de The Flash, focado no Batman de Michael Keaton (via ScreenRant).

O filme teria a roteirista Christina Hodson, de Aves de Rapina e The Flash, e seria centrado no Cavaleiro das Trevas após os eventos do aguardado filme.

Porém, teorias revelam que a versão de Keaton deve morrer em The Flash, com o velocista homenageando o herói e usando um traje dele totalmente redesenhado.

Filme do Batman do Futuro

Foi revelado que o novo filme cancelado do Batman seria focado no Batman do Futuro, em que Keaton era definido como um dos protagonistas.

O longa serviria como um reboot para o Batman do universo principal, já que a versão interpretada por Robert Pattinson tem seu próprio universo.

Terry McGinnis é o Batman do Futuro e substituto de Bruce Wayne, enquanto é mentoreado pelo heró original em missões.

Muitos fãs pedem um filme sobre o personagem há anos, seja com Keaton no papel de Bruce, ou mesmo Kevin Conroy, que era desejado por fãs no papel antes de falecer.

O Batman de Keaton vai perdendo cada vez mais seu espaço no universo principal da DC nos cinemas, e provavelmente será deixado de lado após The Flash.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.