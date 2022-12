Novo filme do Batman ganha imagens com Gotham dos anos 1920

A nova animação do Batman, que tem o título de Batman: The Doom That Came to Gotham, ganhou suas primeiras imagens mostrando Gotham nos anos 1920.

O filme é inspirado na história em quadrinhos de 2001 de Mike Mignola, Richard Pace e Troy Nixey, seguindo os heróis em tempos antigos.

O longa de animação faz parte da linha Elseworlds da DC, que já conta com outros títulos como Liga da Justiça: A Nova Fronteira e Gotham City 1889: Um Conto de Batman.

Nas imagens, é possível ver Bruce Wayne junto de Oliver Queen e Harvey Dent, bem como Talia al Ghul, uma das vilãs (via ScreenRant).

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre a nova animação do Batman

A nova animação faz parte do Elseworlds da DC, universo destinado para uma nova visão dos heróis, assim como há nos quadrinhos.

“O explorador Bruce Wayne acidentalmente desencadeia um antigo mal e retorna a Gotham depois de ficar ausente por duas décadas. Batman luta contra as forças sobrenaturais de Lovecraft e encontra aliados e inimigos como o Arqueiro Verde, Ra’s al Ghul, Sr, Frio, Crocodilo, Duas-Caras e James Gordon”, diz a sinopse.

Com David Giuntoli estrelando como Batman, o elenco ainda inclui Tati Gabrielle, Christopher Gorham, John DiMaggio, Patrick Fabian, Brian George e Jason Marsden.

Sam Liu é o diretor, junto de Christopher Berkeley. O filme tem roteiro de Jase Ricci.

Batman: The Doom That Came to Gotham estreia em 2023. Outras animações da DC podem ser conferidas na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.