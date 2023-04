Novo filme do Bob Esponja e Nimona ganham imagens na Netflix

A Netflix divulgou imagens de algumas animações em longa-metragem que chegarão à plataforma nos próximos meses. Dentre elas, vemos o novo filme de Bob Esponja e a aguardada adaptação de Nimona.

As fotos são de A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets, Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, Leo, In Your Dreams e Nimona.

Confira todas as imagens, abaixo, e continue lendo para saber sobre o que é cada um dos filmes.

Mais sobre as animações da Netflix

Nimona: Um cavaleiro é enquadrado em um crime que ele não cometeu e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é Nimona, uma adolescente que muda de forma e pode ser o monstro que ele jurou matar. Ambientada em um mundo medieval tecnológico nunca visto antes em animações, essa história é sobre os rótulos que damos às pessoas e uma jovem que se recusa a ser definida pelos outros. Diretores: Nick Bruno e Troy Quane. Elenco: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang

Fuga das Galinhas 2: Depois de conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece finalmente estar próximo. Enquanto isso, lá no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, Ginger e seu bando se preparam para invadir! Diretor: Sam Fell. Elenco: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie: Quando A Fenda do Bikini e todos os seus moradores são subitamente retirados do oceano, Sandy e Bob Esponja Calça Quadrada viajam para o Texas para salvar a cidade de um plano vilanesco.

Leo: Leo, o Lagarto (Adam Sandler) está preso na mesma escola da Flórida há décadas. Quando ele descobre que só tem um ano de vida, ele planeja escapar para a liberdade, mas em vez disso tem que resgatar sua classe de seu professor substituto horrivelmente malvado. Acaba sendo a lista de desejos mais estranha, mas mais gratificante de todos os tempos.

In Your Dreams: Produzido pela Kuku Studios, In Your Dreams é descrito como uma aventura de comédia sobre Stevie e seu irmão Elliot – dois opostos totais – que magicamente viajam para o mundo dos sonhos com a missão de encontrar o Sandman que lhes concederá seu desejo final – salvar o casamento de seus pais. É dirigido por Alex Woo e co-dirigido por Erik Benson.

