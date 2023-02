Novo filme do Superman já estava sendo escrito antes da demissão de Henry Cavill

James Gunn, chefe da DC Studios, revelou ter sido contratado pela Warner antes mesmo de toda a confusão envolvendo Henry Cavill, o que mostra que o estúdio realmente estava uma bagunça.

Logo após a estreia de Adão Negro, que traz uma cena pós-créditos com o Superman de Henry Cavill, a volta do ator como o herói foi confirmada. No entanto, antes disso tudo acontecer, Gunn já havia sido contratado para escrever Superman Legacy.

Para quem não sabe, Superman Legacy é um dos projetos anunciados por Gunn desde que ele assumiu comando do recém-formado DC Studios. O filme contará com um Clark Kent mais jovem.

No Twitter, Gunn revelou ter sido contratado para escrever o filme há seis meses, ou seja, antes mesmo da estreia de Adão Negro em outubro.

“Eu fui contratado para escrever Superman Legacy há mais de seis meses”, tuitou Gunn.

Pelo jeito, a volta de Henry Cavill como Superman nunca foi algo real – ao menos é o que aparenta.

It was. I was hired to write Superman Legacy over six months ago. — James Gunn (@JamesGunn) February 19, 2023

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne – conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC.

Por sua vez, Superman: Legacy funciona como um reboot do personagem no cinema. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

