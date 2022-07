Novo filme terá o Predador mais assustador da franquia

Em entrevista com a Time Out, o diretor Dan Trachtenberg disse que O Predador: A Caçada terá o Predador mais assustador da franquia até agora.

“Eu queria que fosse uma versão mais assustadora do que qualquer outra. É inteligente e está com tecnologia avançada, o que torna ainda mais difícil de abater.”

“Mas como o filme acontece 300 anos no passado, essas coisas parecem um pouco mais antigas do que vimos anteriormente.”

“Mas ainda é uma tecnologia bem mais avançada do que nossos antepassados seriam capazes de lidar. Este Predador está muito menos protegido com uma armadura.”

“Está mais para uma ‘criatura’. Mas ainda é muito forte e feroz”, disse o diretor de O Predador: A Caçada sobre a nova versão do Predador.

Nova versão do Predador

Como o longa-metragem acontece muitos anos no passado, faz mesmo sentido que vejamos uma versão mais “básica” do Predador.

Isso torna as coisas ainda mais interessantes do ponto de vista do alienígena. Ele pode não ter tantas ferramentas ou uma armadura tão avançada, mas ainda é uma criatura perigosa e inteligente.

O Predador: A Caçada chega no Star+ em 5 de agosto de 2022.

