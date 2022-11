Novo John Wick pode acertar onde o MCU errou feio

A franquia John Wick continua a se expandir. Além do quarto filme da franquia com Keanu Reeves, ainda estão em produção uma série sobre o hotel Continental e um filme derivado, Ballerina. Esse longa-metragem pode justamente evitar um grande problema do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O longa-metragem que terá o retorno de Keanu Reeves, será estrelado por Ana de Armas no papel principal. A história vai seguir a personagem principal buscando vingar sua família.

Ballerina conta com a direção de Len Wiseman, com um roteiro de Emerald Fennell e Shay Hatten. Além disso, o ator Ian McShane também irá retornar.

Ballerina pode finalmente entregar uma história que o público queria ver em Viúva Negra, no MCU. Vamos ver como

Scarlett Johansson interpreta a Viúva Negra no MCU

A Viúva Negra que queremos ver

A história de fundo de Rooney (Ana de Armas) em Ballerina pode soar familiar para os fãs do MCU, já que o mesmo enredo foi quase usado para o primeiro filme solo de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra.

Durante uma cena de flashback em Vingadores: Era de Ultron, Natasha reviveu seu passado,

sendo treinado como assassina na “Sala Vermelha” fazendo aulas de balé.

Essa montagem angustiante levou os fãs a implorar por um filme solo da Viúva Negra por anos, na esperança de obter mais informações sobre o passado de Natasha.

No entanto, a Viúva Negra não correspondeu às expectativas, o que deixa a porta aberta para Ballerina dar aos espectadores do MCU a história da Viúva Negra que eles sempre quiseram ver – mas fora da Marvel.

Além disso, Ballerina pode contar essa história sem medo de violar uma classificação PG-13 (para maiores de 13 anos nos EUA), o que significa que os espectadores podem ver como seria uma Viúva Negra no mundo real.

Ballerina, filme derivado de John Wick, não tem data para ser lançado. Já John Wick 4, com Keanu Reeves, estreia em 23 de março de 2023.

