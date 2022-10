Novo O Exorcista será muito diferente de Halloween

A franquia Halloween é uma das mais celebradas do terror nos últimos anos, visto que teve uma nova trilogia sendo anunciada. Começando em 2018 com uma sequência do filme de 1978, a saga contou com Halloween Kills em 2021, e vai terminar em Halloween Ends no dia 13 de outubro.

O diretor dos três filmes, David Gordon Green, bem como a Blumhouse, foram responsáveis por dar uma nova vida ao Michael Myers e sua saga com Laurie Strode.

Green voltará ao terror após o término de Halloween, mas em uma nova trilogia de O Exorcista, que parece continuar a história da última sequência.

No entanto, o cineasta já indicou que a trilogia de O Exorcista terá uma grande diferença com a recente trilogia de Halloween.

O Exorcista é um “drama pesquisado”

Em recente entrevista, Green discutiu se O Exorcista e Halloween possuem alguma semelhança. Para o cineasta, a única semelhança seria no horror, mas ambos diferem bastante (via ScreenRant).

Green define Halloween mais como terror, e não chega a citar o subgênero slasher diretamente. Por sua vez, para ele, O Exorcista é como um “drama pesquisado”.

“Eles não são nada parecidos. Halloween é um filme de terror, é loucura da meia-noite e boa hora no cinema pra comer pipoca”, disse ele.

“O Exorcista é um drama muito pesquisado sobre coisas como espiritualidade, religião, saúde mental, família. Você pode sobrepor esses dois nesses subgêneros muito diferentes de horror, mas a abordagem técnica e criativa é muito diferente”, concluiu.

Com seus filmes de Halloween, o cineasta provou que ele pode atualizar a franquia O Exorcista para um público ainda mais moderno, abraçando a originalidade.

Embora Halloween tenha descartado continuar os eventos de sequências posteriores do filme de 1978, O Exorcista não vai seguir apenas o orignal.

Além de implementar uma nova ideia, Green buscou a atriz Ellen Burstyn, do filme de 1973, para participar do novo projeto de terror.

O diretor parece ser um grande fã da franquia, e promete dar um novo gás para a famosa saga, que foi um tanto polêmicas quando seus filmes foram lançados.

Enquanto Halloween Ends é lançado em 13 de outubro deste ano, o novo O Exorcista chega em 13 de outubro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.