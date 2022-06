Novo suspense da Netflix tem tudo para deixar espectadores chocados

Se você curte filmes de suspense, histórias imprevisíveis e finais arrebatadores, A Ira de Deus é uma sugestão perfeita para assistir no catálogo da Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o filme argentino promete deixar os espectadores chocados com uma trama repleta de reviravoltas.

Criada por Sebastián Schindel, A Ira de Deus tem roteiro de Pablo del Teso. O longa é uma adaptação de “The Book of Murder”, do escritor Guillermo Martínez.

No IMDB, o filme conta com a nota 5.8 (em 10). Ou seja: o longa vem dividindo a opinião do público e da crítica especializada.

O Observatório do Cinema explica abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de A Ira de Deus na Netflix; confira.

Conheça a trama de A Ira de Deus na Netflix

Por sua temática misteriosa e repleta de reviravoltas, o clima do filme A Ira de Deus é comparado ao de outros sucessos da Netflix, como as séries latinas Coração Marcado e Quem Matou Sara?.

“Convencida de que um famoso escritor está por trás das perdas trágicas que sofreu, Luciana pede a ajuda de um jornalista para revelar a verdade”, afirma a sinopse oficial de A Ira de Deus na Netflix.

Como indica a sinopse, A Ira de Deus acompanha a história de Luciana, uma mulher que sofre com as misteriosas mortes de parentes.

Quando vários familiares e conhecidos começam a morrer em uma bizarra sequência, Luciana passa a investigar uma teia de mentiras, conspirações e segredos.

Ao que parece, o responsável pelos crimes é o ex-chefe de Luciana, um famoso e influente escritor.

Porém, ao pedir auxílio de um intrépido jornalista, a protagonista descobre que o mistério pode ser bem mais expressivo (e complexo) do que ela imaginava.

A Ira de Deus é ambientado em um cenário onde todos são suspeitos – seguindo o exemplo de outros hits da Netflix, como a série Confie em Mim.

Tudo sobre o elenco de A Ira de Deus na Netflix

O elenco de A Ira de Deus é liderado pela atriz e modelo argentina Macarena Achaga no papel da protagonista Luciana.

Macarena é mais conhecida por performances em novelas latinas como Amar a Morte, Juliantina e A Bela e as Feras.

Diego Peretti – de séries como A Reconstrução, Tempo de Valentes e Em Terapia – interpreta Kloster, o ex-patrão de Luciana.

Juan Minujín, do filme Dois Papas, completa o elenco principal de A Ira de Deus como Esteban Rey, o jornalista que decide ajudar Luciana em sua investigação.

O elenco do filme de mistério conta também com Mónica Antonópulos, Guillermo Arengo, Romina Pinto, Pedro Merlo, Santiago Achaga, Ornella D’elia e Juanita Reale.

A Ira de Deus já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

