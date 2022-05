Novo terror de David Cronenberg é ovacionado durante 6 minutos em Cannes

Crimes do Futuro, o novo terror do diretor David Cronenberg, teve uma exibição no Festival de Cannes e contou com uma calorosa recepção.

De acordo com o Deadline, as pessoas que estavam presentes aplaudiram Crimes do Futuro por nada menos que 6 minutos.

É uma recepção muito positiva, que mostra que a volta de David Cronenberg ao cinema pode ter grande sucesso.

Crimes do Futuro é um “horror corporal”, bem ao estilo do que David Cronenberg está acostumado a fazer, como evidenciado por A Mosca e outros trabalhos do diretor.

Confira abaixo uma sinopse de Crimes do Futuro.

“Em um futuro próximo, os humanos terão que aprender a conviver e se adaptar ao seu ambiente sintético.”

“Isso faz com que a espécie tenha que ir mais além do que seu estado natural e ir para metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA.”

“Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do trans-humanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a Síndrome da Evolução Acelerada está se espalhando rapidamente.”

“Saul Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo, como novos órgãos.”

“Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real.”

“Mas com o governo e uma estranha subcultura tomando nota, Tenser é forçado a considerar qual seria sua performance mais chocante de todas.”

O elenco de Crimes do Futuro é estrelado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, entre outras estrelas.

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para Crimes do Futuro no Brasil.

