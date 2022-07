Novo terror do diretor de Corra! surpreende em bilheteria

Novo terror do diretor de Corra!, Jordan Peele, Não! Não Olhe! surpreendeu com uma boa bilheteria nos Estados Unidos.

Em seu fim de semana de estreia, a produção conseguiu arrecadar US$ 44 milhões em território norte-americano.

Essa é a maior arrecadação de estreia para uma produção original (que não é baseada em nenhuma franquia) desde meados de 2019.

Boa arrecadação

Também é especialmente positivo porque Não! Não Olhe! não teve um grande orçamento. Portanto, o terror terá altos lucros em bilheteria.

Jordan Peele entrou para o mundo do terror com o aclamado Corra!, e desde então as atenções se voltaram para o cineasta, portanto havia uma grande expectativa para Não! Não Olhe!.

No Brasil, Não! Não Olhe! chega aos cinemas apenas em 25 de agosto de 2022.

