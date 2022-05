Novo thriller da Netflix tem elenco revelado

Our Man from Jersey, dirigido por Julian Farino (Ballers), é um futuro thriller da Netflix. O projeto já tinha Mark Wahlberg e Halle Berry confirmados no elenco e, agora, vários outros nomes se juntaram ao projeto.

São eles: J.K. Simmons (Apresentando os Ricardos), Jackie Earle Haley (A Primeira Dama), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Esquadrão Suicida), Jessica De Gouw (The Secrets She Keeps) e Alice Lee (A Maratona de Brittany).

A informação é do Deadline, que também levanta a sinopse da obra:

“O filme centra-se em Mike (Wahlberg), um trabalhador de construção pé no chão de Jersey, que é rapidamente empurrado para o mundo de super espiões e agentes secretos quando sua ex-namorada do ensino médio Roxanne (Berry) o recruta em um em jogo missão de inteligência dos EUA.”

Wahlberg, Stephen Levinson e Jeff Waxman assinam a produção do filme, que conta com roteiro escrito por David Guggenheim e Joe Barton.

Ainda não há previsão de lançamento.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.