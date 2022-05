Novo Tico e Teco no Disney+ tira sarro do filme do Sonic

O Disney+ lançou o filme Tico e Teco: Defensores da Lei e o longa-metragem conta com uma inesperada piada envolvendo o Sonic.

Em certo momento do longa-metragem, vemos o Sonic do filme, mas a versão antes da troca do visual. Ele é chamado de “Sonic Feio” e tem a aparência que vimos no primeiro trailer do filme do personagem da SEGA.

Eles chegam a falar sobre como os fãs massacraram esse visual e até fazem piada com os dentes dele. Naturalmente, isso pegou todos de surpresa.

No fim, o visual do Sonic foi trocado já para o primeiro filme, para algo mais próximo aos games e isso foi mantido na sequência, que foi um grande sucesso.

Tico e Teco: Defensores da Lei está disponível no Disney+. Nas redes, compartilharam a cena do ‘Sonic Feio’ veja abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.