Novo trailer de A Pequena Sereia revela visual de Ursula

A Disney divulgou um curto teaser trailer do live-action de A Pequena Sereia, que revela o visual de Ursula no filme com Halle Bailey.

Melissa McCarthy interpreta a icônica vilã e agora é a primeira vez que vemos ela caracterizada como a personagem.

Continua depois da publicidade

Bailey busca fazer sua própria versão da sereia e não apenas uma cópia da clássica animação da Disney. Podemos ver um pouco disso na prévia divulgada.

Alan Menken está definido para retornar como compositor tanto para a trilha sonora original quanto para as canções.

Esse é mais um da recente onda da Disney em refazer seus filmes clássicos em live-action, seguindo obras como Aladin, O Rei Leão, Malévola, e mais.

Confira o teaser trailer do live-action de A Pequena Sereia, abaixo.

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.