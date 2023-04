Novo trailer de Transformers: O Despertar das Feras na sai na próxima semana

O novo trailer de Transformers: O Despertar das Feras será lançado na próxima quinta-feira, dia 27. O anúncio foi feito por Bumblebee na conta oficial de Transformers no TikTok.

O Despertar das Feras se passa uma década antes de Transformers (2007) e servirá como um leve reboot para a franquia, além de dar oportunidade para explorar a origem de Optimus Prime e uma noção de como ele se tornou um grande líder.

Recentemente, um dos produtores do filme afirmou que O Despertar das Feras está no mesmo nível do longa original.

Retornando à ação e ao espetáculo que cativou pela primeira vez os espectadores de todo o mundo há 14 anos com o Transformers original, Transformers: O Despertar das Feras irá levar o público a uma aventura global nos anos 1990, apresentando os Maximals, Predacons e Terrorcons à batalha existente na Terra entre Autobots e Decepticons”, diz a sinopse oficial.

Anthony Ramos e Dominique Fishback lideram o elenco do novo filme, que também inclui alguns dubladores como Ron Perlman como o Optimus Primal, Michelle Yeoh como Airazor e Pete Davidson como o Autobot Mirage.

O novo filme também terá o retorno de personagens clássicos de Transformers, como Optimus Prime, Bumblebee, Arcee e Wheeljack.

A direção ficou a cargo de Steven Caple Jr. de Creed II.

Transformers: O Despertar das Feras estreia em 8 de junho no Brasil.

Quando o novo Transformers for lançado nos cinemas, a franquia de filmes live-action incluirá sete filmes.

Começando com Transformers de 2007, os cinco primeiros filmes da série foram todos dirigidos por Michael Bay e, em ordem, incluem: A Vingança dos Derrotados, O Lado Oculto da Lua, A Era da Extinção, e O Último Cavaleiro.

