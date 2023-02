Novos filmes de O Senhor dos Anéis são anunciados

A New Line Cinema e Warner Bros Pictures fecharam um acordo multimilionário com o grupo Embracer Group para produzirem novos filmes de O Senhor dos Anéis. A informação foi confirmada (via Deadline) durante conferência da Warner Bros Discovery realizada nesta quinta-feira (23). Mais detalhes não foram divulgados.

“Vinte anos atrás, a New Line deu um salto de fé sem precedentes para realizar as incríveis histórias, personagens e mundo de O Senhor dos Anéis na tela grande”, disseram Michael De Luca e Pam Abd, executivos da Warner Bros, em comunicado. “Mas, apesar de todo o escopo e detalhes amorosamente embalados nas duas trilogias, o vasto, complexo e deslumbrante universo sonhado por J.R.R. Tolkien permanece amplamente inexplorado no filme. A oportunidade de convidar os fãs a se aprofundar no mundo cinematográfico da Terra-Média é uma honra , e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Middle-earth Enterprises e a Embracer nesta aventura”.

O acordo acontece 20 anos depois que a New Line lançou a épica trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, que faturou 17 Oscars, incluindo só 11 para o final da saga, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A Warner voltou a trabalhar com Jackson para uma trilogia de filmes baseada em O Hobbit, uma co-produção com a MGM. Combinados, os seis filmes arrecadaram quase US$ 6 bilhões em bilheteria em todo o mundo.

A New Line e a Warner Bros Animation atualmente produzem O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, um anime original ambientado 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. O filme, que conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, do lendário Rei de Rohan, está programado para estrear nos cinemas em 12 de abril de 2024.

Além dos novos filmes e do anime, a saga também conta com uma série de TV, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a cargo do Prime Video, que se comprometeu em produzir pelo menos cinco temporadas.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.