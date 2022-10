O aclamado filme de guerra que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix lançou uma nova adaptação de um dos livros mais importantes do século XX, que mostra os horrores da Primeira Guerra Mundial. O filme está cativando os assinantes da plataforma de streaming e já está dentre os mais assistidos do serviço.

O longa-metragem conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial.

Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo.

Essa nova adaptação é do diretor Edward Berger, de Patrick Melrose e Jack, com produção de Malte Grunert, da Amusement Park Film (O Homem Mais Procurado e Sentidos do Amor).

O elenco conta com Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Devid Striesow e outros.

Atualmente, ele está em 3º lugar dentre os 10 filmes mais assistidos da Netflix no Brasil nos últimos dias, atrás apenas de O Enfermeiro da Noite e do romance brasileiro Depois do Universo.

Vamos ver, enfim, que filme é esse.

Nada de Novo no Front chega à Netflix

O terror da guerra

Trata-se de Nada de Novo no Front, baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque. O próprio autor, vale notar, é veterano da Primeira Guerra e usou suas próprias experiências para escrever o livro.

Os críticos estão elogiando bastante essa nova versão de Nada de Novo no Front, ao ponto que o longa-metragem conquistou 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 70 críticas computadas.

“Um filme que parece esteticamente deslumbrante e cheio de verdades necessárias: um drama antibelicista que transcende o bombástico da propaganda principalmente porque é feito de forma tão artística e indelével”, elogiou Leah Greenblatt, da Entertainment Weekly.

“A ampliação em escala e destreza se presta à exibição. Ainda assim, o filme tem como objetivo agredir você com brutalidade incessante, e é difícil não ficar abalado com isso”, escreveu Ben Kenigsberg, do New York Times.

“Este é um filme sobre os meninos que não voltam para casa, e sua história prova ao mesmo tempo profundamente comovente – e surpreendentemente atemporal”, apontou Matthew Jackson, do AV Club.

“Um filme espetacular sobre vidas jovens sacrificadas à vaidade de velhos covardes”, escreveu Andy Lea, Daily Express (Reino Unido).

Nada de Novo no Front estreia em 28 de outubro de 2022 na Netflix.

