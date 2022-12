O Amante de Lady Chatterley é uma história real? Veja a verdade sobre o filme da Netflix

A Netflix lançou mais um filme de época em seu catálogo – dessa vez, o quente O Amante de Lady Chatterley, com atriz de The Crown. Mas trata-se de uma história real? Veremos isso agora.

“Connie se casa com Clifford Chatterley, e uma vida de riqueza e privilégio como Lady Chatterley parece estar garantida. No entanto, essa união perfeita se torna uma prisão quando Clifford volta da Primeira Guerra Mundial sem poder andar”, começa a sinopse oficial do filme.

“Tem início, então, um tórrido romance entre ela e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta seus desejos mais profundos. Mas, quando o caso se torna alvo de fofocas, Connie precisa tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Ela deve seguir seu coração ou voltar para o marido e fazer o que a sociedade espera dela?”, continua a sinopse.

Estrelado por Emma Corrin, o filme fala sobre uma relação adúltera entre a nobre aristocrata Lady Chatterley e o guarda florestal da propriedade da família Chatterley. Por ser uma história com sólida conotação erótica, os fãs se perguntam se o livro no qual o filme se baseia tem a mesma carga sensual e se a personagem de Lady Chatterley é baseada em uma história real.

O Amante de Lady Chatterley é baseado no livro de mesmo nome publicado pelo escritor inglês DH Lawrence em 1928.

No Reino Unido, foi considerado um romance escandaloso devido ao seu conteúdo erótico, imoral e obsceno, por isso o livro não pôde ser publicado por lá.

Mas Lawrence encontrou uma chance em uma pequena editora em Florença, então, embora sua publicação tenha sido proibida no Reino Unido e em outros países por mais de 30 anos, o livro tornou-se cada vez mais popular. Como sempre, o proibido acaba sendo o mais fascinante.

O livro foi definido como escandaloso, principalmente pelas descrições explícitas e apaixonadas das relações sexuais entre os dois amantes e pelo uso massivo de vocabulário obsceno para a época.

O amante de Lady Chatterley é uma história verdadeira?

Como dissemos, o filme O Amante de Lady Chatterley é baseado no livro de mesmo nome de DH Lawrence, mas poderíamos dizer que a história de Lady Chatterley é parcialmente verdadeira.

De fato, o livro é parcialmente inspirado no caso extraconjugal da esposa de Lawrence, Frieda, com o soldado de infantaria italiano Angelo Rivagli.

Assim como a protagonista do livro, Frieda pertencia à alta aristocracia, além de ser uma mulher altamente culta, que dedicou sua vida à literatura. Frieda era uma mulher muito apaixonada e vital que se encontrava em uma condição semelhante a Constance depois que DH Lawrence contraiu tuberculose que o deixou quase totalmente incapacitado e mais tarde o levou à morte.

De fato, devido à extrema fraqueza do escritor, que não conseguia satisfazer plenamente a vitalidade da esposa, Frieda iniciou um relacionamento com o jovem soldado italiano.

Mas, ao mesmo tempo, o livro também é inspirado no caso extraconjugal entre Frieda e DH Lawrence e que se tornou uma relação oficial com o casamento em 1914. Frieda foi casada com um renomado filólogo e professor de literatura inglesa e se apaixonou por Lawrence, um ex-aluno do marido dela.

Assim, os personagens de Clifford Chatterley e de Oliver Mellors são inspirados nos eventos reais vividos pelo escritor. Em uma ocasião, ele era o amante; em outro, ele era o marido traído.

