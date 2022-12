O Amante de Lady Chatterley mostra como fazer cenas de sexo do jeito certo; entenda

Sucesso de público e crítica, O Amante de Lady Chatterley não demorou a conquistar a audiência da Netflix. O grande trunfo do filme são suas cenas de sexo, gravadas com muita sensibilidade e beleza. Diferentemente de outras produções eróticas da plataforma, o longa mostra como fazer cenas de sexo do jeito certo.

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence, o longa tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

Revelamos abaixo por que O Amante de Lady Chatterley se destaca por suas cenas de sexo; confira.

O Amante de Lady Chatterley subverte clichês nas cenas de sexo

Em uma matéria especial, o site The Mary Sue explica por que O Amante de Lady Chatterley, na Netflix, tem cenas de sexto tão bonitas.

Produzir cenas de sexo, para quem não sabe, não é uma tarefa fácil. A gravação de momentos eróticos envolve muita escrita, coreografia e atuação.

Um dos maiores “pecados” de Hollywood é considerar apenas a perspectiva masculina na produção de cenas de sexo. Felizmente, isso não acontece em O Amante de Lady Chatterley.

No mesmo estilo das sequências eróticas da série A Casa do Dragão, por exemplo, o filme da Netflix consegue subverter o olhar masculino, e assim, criar cenas de sexo bem mais interessantes e emotivas.

“O Amante de Lady Chatterley nos presenciou com algumas das melhores cenas de sexo dos últimos tempos”, avalia a análise da jornalista D.R. Medlen.

Quem já assistiu a O Amante de Lady Chatterley sabe que a história do longa é muito simples. Infeliz no casamento, a protagonista Connie encontra o amor verdadeiro nos braços de Oliver, um guarda-caça bonitão.

A química entre os protagonistas, que são interpretados por Emma Corrin e Jack O’Connell, é inegável.

No mesmo sentido, a direção brilhante da cineasta Laure de Clermont-Tonnerre também eleva O Amante de Lady Chatterley como uma verdadeira obra de arte.

As cenas de sexo de O Amante de Lady Chatterley focam no prazer da protagonista Connie. As sequências ficam ainda mais excitantes com a crescente construção de intimidade entre os amantes.

“Diferentemente da maioria das cenas de sexo que vemos nos filmes, as de O Amante de Lady Chatterley vão além de um simples estímulo visual. Connie e Oliver comunicam suas necessidades um ao outro, aumentando a conexão mútua. As cenas mostram, literalmente, o crescimento da intimidade e a construção desse relacionamento”, afirma a publicação.

O Amante de Lady Chatterley está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.