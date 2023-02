O angustiante suspense que todo mundo está vendo na Netflix

Na Palma da Mão é o novo surpreendente suspense sul-coreano da Netflix. Não é por menos que o filme tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming – vamos aprender mais sobre ele, agora.

Ambientado em Seul, Na Palma da Mão acompanha a vida de Na-mi (Chun Woo-hee), que perde seu smartphone depois de uma noitada.

Continua depois da publicidade

Tendo pego o telefone de Na-mi, Jun-yeong (Yim Si-wan) procura devolvê-lo a ela, mas não antes de instalar um spyware nele. A partir daí, Jun-yeong começa a observar cada movimento de Na-mi e ouvir cada conversa, fazendo anotações obsessivas sobre sua vida, finanças e redes sociais.

Logo depois, as coisas na vida de Na-mi começam a ficar estranhas. Amigos recebem mensagens ofensivas que ela não enviou, e ela continua esbarrando em Jun-yeong, que tem interesses surpreendentemente semelhantes.

Enquanto isso, o detetive da polícia Ji-man (Kie Hie-won) começa a investigar secretamente seu filho distante, Jun-yeong, depois de descobrir vários corpos com evidências ligadas a ele.

Na Palma da Mão já está na Netflix

Mais sobre Na Palma da Mão

Produzido na Coreia do Sul, Na Palma da Mão é o suspense perfeito para quem curte o característico estilo dos k-dramas.

Recomendado para maiores de 16 anos, esse filme surpreendente estreou na Netflix em 2022, com Chun Woo-hee (O Lamento) e Yim Si-wan (Run On) nos papéis principais.

Atualmente, o longa-metragem está em 4º lugar dentre os 10 filmes mais vistos da Netflix no Brasil, atrás apenas de Na Sua Casa ou na Minha? (1º lugar), Amor Outra Vez (2º lugar) e Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (3º lugar).

Em geral, os críticos têm aprovado o filme (mas não aclamado) – Na Palma da Mão está com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas apenas com 6 análises contabilizadas.

Na Palma da Mão está disponível na Netflix. Se decidir assistir, confira, também, o final explicado do suspense.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.