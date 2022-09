O argumento que convenceu Angelina Jolie a viver Lara Croft

Angelina Jolie é uma das atrizes mais talentosas e versáteis em Hollywood, já tendo dado vida a papéis extremamente diferentes entre si. Tanto como uma heroína em crise em Eternos, ou na aterrorizante e doce Malévola.

O talento da atriz a levou por animações como a Tigresa de Kung Fu Panda, filmes de ação eletrizantes como a assassina que desvia balas em O Procurado, e até mesmo em dramas como seu papel como Lisa em Garota Interrompida.

Lisa até conseguiu fazê-la ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2000. E quem diria que sua próxima produção após o prêmio seria Lara Croft na adaptação da consagrada série de jogos de aventura Tomb Raider.

Jolie estava apreensiva em aceitar o papel, pela pressão de interpretar uma heroína tão popular entre os fãs de vídeo game.

O que convenceu Angelina?

Durante a coletiva de imprensa para o filme Aqueles Que Me Desejam a Morte em 2021, Angelina conversou com a Colider sobre o processo interessante de aceitar o papel de Lara Croft. Falando de como ela hesitou inicialmente, mas também sobre como foi importante a experiência de fazer suas próprias cenas de ação no filme.

“Na verdade eu, num primeiro momento, não quis fazer; eu disse não. Mas eles disseram ‘você pode viajar pelo mundo e treinar com militares britânicos’ então eu tive três meses para decidir o que eu iria fazer”, revelou a atriz.

Seguindo na entrevista ela deu algumas lições de vida que ajudaram em sua carreira “Eu encorajaria qualquer um a fazer isso. Se dedicar o quanto conseguir, se dar alguns meses, se empurrar ao limite e ver ‘O que eu posso fazer?'”

Mesmo o filme não sendo um sucesso de crítica, Angelina Jolie tirou muito da experiência. E chegou a voltar ao papel alguns anos depois para a continuação Lara Croft – Tomb Raider: A Origem da Vida (2003). A franquia até foi revisitada em 2018, com a protagonista sendo interpretada por Alicia Vikander que teve sua continuação cancelada.

A primeira versão do filme Angelina está disponível para aluguel on-line no Youtube e Google Play, já a sequência de 2003 você encontra na Amazon Prime Vídeo.

