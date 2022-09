O arrepiante suspense que todo mundo está assistindo na Netflix

Passei por Aqui é o novo suspense da Netflix, que vem conquistando os assinantes da plataforma de streaming. O longa-metragem também tem agradado a maioria dos críticos e atualmente é um dos mais assistidos da Gigante do Streaming.

“Um grafiteiro que picha as casas dos ricos descobre um segredo sombrio em um porão, desencadeando eventos que colocarão a vida de pessoas queridas em risco”, diz a sinopse oficial de Passei por Aqui.

No presente momento, o filme está em terceiro lugar dentre o Top 10 dos mais assistidos da Netflix, o que indica sua popularidade atualmente.

Na trama, Toby (George MacKay) e Jay (Percelle Ascott) invadem as casas de pessoas ricas e influentes e picham suas paredes.

Toby tem 23 anos e está desempregado, morando com sua mãe (Kelly MacDonald), que se preocupa com sua raiva e falta de objetivo.

Já Jay trabalha com construção e, enquanto trabalha em uma casa chique pertencente ao ex-juiz Hector Blake (Hugh Bonneville), sugere que esse senhor deve ser seu próximo alvo. Ele tem até presas de marfim em sua lareira.

Mas então a namorada de Jay, Naz (Varada Sethu), tem uma consulta médica, e descobre que está grávida. Então Jay quer sair da vida de crime e passar a ganhar seu sustento legalmente.

Então Toby tem que fazer o trabalho sozinho. Ele desativa o sistema de segurança wi-fi de Hector. Então ele ouve um barulho no porão. Claramente há algo muito assustador por trás de Hector. Mas não entregaremos spoilers.

Passei por Aqui tem elenco famoso

Passei por Aqui tem direção de Babak Anvari. Além do bizarro Contato Visceral, o cineasta é conhecido pelo aclamado filme de terror Sob as Sombras (que também está disponível na Netflix).

O elenco de Passei por Aqui é liderado pelo ator britânico George MacKay no papel do grafiteiro Toby. Ele é mais conhecido por 1917, um filme de guerra que também é sucesso na Netflix.

Percelle Ascott, de séries como Os Inocentes e Casualty, interpreta Jay, outro grafiteiro que ajuda Toby em suas ações.

Kelly Macdonald (Boardwalk Empire) é Lizzie Nealey, a mãe de Toby. A personagem vive uma relação bastante conturbada com o protagonista. Varada Sethu (Truque de Mestre 2) interpreta Naz Raheem, a namorada de Toby, que descobre estar grávida ainda no início do filme.

O elenco de Passei por Aqui é completado por Hugh Bonneville no papel do Sir Hector Blake. Hugh Bonneville é mais conhecido por interpretar o Conde Robert Crawley na série histórica Downton Abbey.

Passei por Aqui está disponível na Netflix.

