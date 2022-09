O Assassino da Internet: Baseado em fatos reais, suspense da Netflix vai chocar você

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o suspense O Assassino da Internet tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. No centro da trama está uma assustadora história real, marcada por violência, destruição e muitas reviravoltas.

Lançado originalmente em 2011, O Assassino da Internet – The Craigslist Killer, no título original – é uma produção da emissora americana Lifetime.

Dirigido por Stephen Kay e roteirizado por Donald Martin, o longa é baseado no livro de true crime “A Date with Death: The Secret Life of the Craigslist Killer” (Um Encontro com a Morte: A Vida Secreta do Assassino do Craigslist).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Assassino da Internet na Netflix; confira.

Conheça a assustadora história real de O Assassino da Internet

No estilo de sucessos como O Assassino de Clovehitch e O Diabo em Ohio, O Assassino da Internet adapta para as telas uma terrível história real.

“Baseado em uma história real, este suspense acompanha a história de um estudante de medicina cuja vida perfeita é um disfarce para sua obsessão assassina por mulheres”, afirma a sinopse oficial de O Assassino da Internet na Netflix.

O longa acompanha a história de Philip Markoff, um estudante universitário que se prepara para um futuro promissor como médico e para uma vida de felicidade com a noiva Megan.

Um dos melhores alunos da Universidade de Boston, Phillip também é o “namorado perfeito” – pelo menos na visão de Megan e de seus amigos.

Mas por trás de uma fachada de civilidade e inteligência, se esconde um verdadeiro monstro, responsável pelo assassinato de uma mulher e por outros ataques brutais.

Para escolher suas vítimas, Markoff utilizava o site Craigslist, onde garotas de programa e massagistas profissionais anunciavam seus serviços. Por isso, o maníaco fica conhecido como Assassino do Craigslist, ou Assassino da Internet.

Saiba tudo sobre o elenco de O Assassino da Internet

O elenco de O Assassino da Internet é liderado por Jake McDorman no papel do sinistro Philip Markoff.

McDorman é mais conhecido por performances em séries como Watchmen, O Que Fazemos nas Sombras e Limitless.

Agnes Bruckner, de Private Practice, o spin-off de Grey’s Anatomy, vive Megan McAllister, a noiva de Phillip.

Kevin Kilner (House of Cards) e Julia Campbell (Romy e Michelle) interpretam David e Susan McAllister, os pais de Megan.

Joshua Close, de O Exorcismo de Emily Rose, e William Baldwin (Ressaca de Amor) completam o elenco principal de O Assassino da Internet como os detetives Frye e Bennett, uma dupla de agentes especiais que investiga os crimes de Philip Markoff.

O Assassino da Internet está disponível na Netflix.

