O assustador filme de terror que todo mundo está vendo na Netflix

Para quem deseja passar a temporada de Halloween se assustando para valer, o filme O Monastério é uma boa pedida. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o longa não demorou a figurar no Top 10 do streaming, conquistando fãs com uma história misteriosa, sinistra e cheia de sustos.

O Monastério – dirigido por Bartosz M. Kowalski e roteirizado por Mirella Zaradkiewicz – é mais um lançamento polonês da Netflix. Normalmente, os filmes do país fazem muito sucesso com o público brasileiro, e o terror não é exceção.

Continua depois da publicidade

Embora tenha ganhado o coração da audiência, o longa dividiu a opinião da crítica especializada. Segundo a imprensa, o filme falha em aproveitar todo o potencial de sua premissa (mas é uma ótima opção para levar sustos de verdade).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Monastério na Netflix; confira.

Conheça a história sinistra de O Monastério

O Monastério (Hellhole, no título original) chegou ao catálogo da Netflix em 26 de outubro. Menos de 24 horas após o lançamento, o filme já aparece no Top 10 da plataforma.

Até o momento, O Monastério assume a posição Número 6, à frente de sucessos como O Desconhecido e Sing: Quem Canta Seus Males Espanta.

“Na Polônia de 1987, a investigação de desaparecimentos misteriosos leva um policial a um monastério isolado que esconde segredos sombrios”, afirma a sinopse oficial de O Monastério.

A trama do longa é ambientada em um monastério isolado do mundo, no qual os monges administram uma espécie de “clínica” para pessoas possuídas.

Um dia, o jovem policial Marek chega à ordem religiosa em busca de respostas sobre recentes desaparecimentos.

Disfarçado como membro do clero, Marek consegue penetrar na vida monástica e descobrir os maiores segredos da ordem.

Ao descobrir a razão dos desaparecimentos, Marek decide contatar seus superiores e levar os responsáveis à Justiça. Mas antes disso, ele precisa fazer de tudo para escapar do monastério e manter a sanidade.

Tudo sobre o elenco de O Monastério

O elenco de O Monastério é formado exclusivamente por atores poloneses, pouco conhecidos pelo público internacional.

Porém, os fãs da Netflix podem reconhecer alguns artistas por performances em outros projetos da plataforma, como Furioza e Segredos de Família.

Piotr Zurawski, de séries como The Border e The Disappearance, vive o protagonista Marek, um jovem policial que decide investigar uma série de misteriosos desaparecimentos.

O veterano Olaf Lubaszenko, de A Lista de Schindler, interpreta Andrzej, o líder religioso que comanda o monastério com mãos de ferro.

O elenco principal de O Monastério é completado por Sebastian Stankiewicz (As Pragas de Breslau) como o monge Piotr.

Perfeito para o Dia das Bruxas, O Monastério está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.