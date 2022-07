O Bebê de Rosemary vai ganhar filme prelúdio

O filme de thriller psicológico Apartment 7A, anunciado no início deste ano, é na verdade um prelúdio de O Bebê de Rosemary, estrelado por Mia Farrow, de 1968.

A nova informação é do site Bloody Disgusting.

O anúncio original do filme não levantou suspeita, mas o site levantou várias pistas de que se trata se uma pré-sequência.

Dentre as provas, o Bloody Disgusting aponta alguns personagens listados na página do IMDb do novo filme são iguais aos de O Bebê de Rosemary, incluindo a atriz Amy Leeson como Rosemary Woodhouse.

Segundo o site, a história deverá se concentrar na personagem que morre cedo em O Bebê de Rosemary.

Um anúncio oficial, no entanto, não foi dado até o momento.

Mais sobre O Bebê de Rosemary

Baseado no livro de 1967 de Ira Levin, O Bebê de Rosemary é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos.

“Rosemary e Guy se mudaram recentemente para um apartamento em Manhattan. Quando ela engravida, passa a ter estranhas visões e a desconfiar dos vizinhos. Aos poucos, a paranoia toma conta de Rosemary.”, diz a sinopse do filme disponível no Globoplay.

Em 1976, o filme O Bebê de Rosemary ganhou a sequência feita para a TV chamada Look What’s Happened to Rosemary’s Baby.

Em 2014, uma minissérie em duas partes estrelada por Zoe Saldana também foi lançada.

