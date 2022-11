O Campo da Morte do Texas: O que aconteceu com Laura Miller e o assassino

Cena do Crime – O Campo da Morte do Texas é a nova série sobre crimes reais da Netflix. Trata-se da terceira parte da antologia, que começou com O Assassino da Times Square e Mistério e Morte no Hotel Cecil. Vamos ver agora o que aconteceu com Laura Miller e o assassino.

A série documental explora os assassinatos não resolvidos de quatro jovens mulheres, cujos restos mortais foram descobertos ao longo da estrada interestadual que liga Houston e a cidade litorânea de Galveston.

Entre 1971 e 2006, mais de 30 corpos femininos foram encontrados na área. Todas as vítimas tinham entre 12 e 25 anos.

O primeiro episódio de O Campo de Morte do Texas apresenta Tim Miller e sua luta para resolver o assassinato de sua filha Laura, junto com a morte de outras três mulheres.

O que aconteceu com Laura Miller?

Em 10 de setembro de 1984, Laura Miller, de 16 anos, desapareceu a uma curta distância de sua casa no Texas.

Mais cedo naquela noite, ela pediu à mãe que a levasse a um telefone público para que ela pudesse ligar para o namorado. Depois do telefonema, Laura Miller pretendia voltar para casa a pé. Ela nunca voltou.

Infelizmente, mais de um ano depois, seu corpo foi encontrado no mesmo trecho perto de Calder Road assim como Heidi Fye, de 23 anos, que havia desaparecido em 1983. Os restos mortais de Fye foram localizados em abril de 1984 e os de Laura Miller em 1986.

Durante as buscas foi encontrado o corpo de outra mulher, mas infelizmente ela não foi identificada na hora e ficou conhecida como Jane Doe (nome dado, nos EUA, para mulheres falecidas não identificadas – homens são chamados de John Doe).

Em 2019, Jane Doe foi identificada como Audrey Lee Cook, uma mecânica de 30 anos, que foi vista com vida pela última vez em dezembro de 1985.

Em 1991, uma quarta mulher foi encontrada na mesma área, mas não foi identificada. Ela ficou conhecida como Janet Doe até que pudesse ser totalmente identificada em 2019 como Donna Gonsoulin Prudhomme.

O assassino de Laura Miller já foi encontrado?

Não, infelizmente o assassino de Laura Miller nunca foi levado à justiça.

Conforme mostrado em Cena do Crime – O Campo de Morte do Texas, Tim Miller e outras famílias das vítimas não acreditavam que as autoridades estivessem fazendo o suficiente para rastrear o assassino, ou assassinos, responsáveis. Frequentemente, eles eram informados de que suas filhas adolescentes haviam fugido de casa.

Buscando resolver o problema por conta própria, Tim Miller montou sua própria investigação. Em 2000, ele estabeleceu o Texas EquuSearch (TES), uma organização voluntária que ajuda famílias a tentar localizar familiares desaparecidos.

De acordo com o site oficial do TES (via Newsweek), a organização trabalhou em mais de 2.000 casos e descobriu mais de 300 corpos e 400 pessoas vivas.

Há um suspeito

O pai de Laura Miller também acredita saber quem tirou a vida de sua filha há quase 30 anos. Ele suspeita que seu vizinho, Clyde Hedrick, foi o responsável.

Hedrick, que foi considerado culpado de homicídio involuntário pela morte de Ellen Rae Simpson Beason, de 29 anos, negou qualquer envolvimento no desaparecimento e morte de Laura Miller.

O corpo de Beason foi encontrado em julho de 1984, dois meses antes do desaparecimento de Laura Miller, em uma estrada de terra no condado de Galveston.

Na época, Hedrick foi condenado por abusar de um cadáver e sentenciado a um ano de prisão, pois não havia evidências suficientes para provar que Hedrick matou alguém. No entanto, em 2014, a morte de Beason foi considerada homicídio e Hedrick foi condenado por homicídio involuntário. Ele cumpriu oito anos de sua sentença de 20 anos antes de ser libertado por bom comportamento.

De acordo com a ABC13, Hedrick tem uma longa história de crimes violentos e supostamente disse no passado que matou quatro ou cinco mulheres.

Em julho de 2022, Tim Miller ganhou um processo de homicídio culposo contra Hedrick, que ele abriu em 2014. Tim Miller recebeu US$ 24 milhões em responsabilidade e danos.

Conforme relatado pela Oxygen, o juiz concedeu a moção à revelia quando Hedrick não compareceu, apesar da notificação da audiência. No entanto, apesar de ser considerado civilmente responsável pela morte de Laura Miller, Hedrick nunca foi acusado de seu assassinato.

Cena do Crime – O Campo da Morte do Texas já está disponível na Netflix.

