O comovente filme de suspense e drama que todos estão vendo na Netflix

Baseado em uma história real, O Dia do Atentado está fazendo o maior sucesso na Netflix. Com uma emocionante mistura de suspense, drama e ação, o longa de Mark Wahlberg já aparece em posição de destaque no Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores hits do streaming.

Lançado em 2016, O Dia do Atentado – Patriots Day, no título original – é ambientado em meio à caça pelos terroristas responsáveis pelo Atentado à Maratona de Boston, ocorrido em 2013.

Embora não tenha se destacado nas bilheterias, O Dia do Atentado ganhou o coração da crítica especializada, com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sucesso, a história e o elenco de O Dia do Atentado na Netflix; confira!

O Dia do Atentado é baseado em história real

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, O Dia do Atentado aparece também no Top 10 de filmes mais assistidos da plataforma.

Pelo menos até o momento, o drama de ação é o 5º filme mais visto pelos brasileiros na Netflix, atrás de Mistério em Paris, Mistério no Mediterrâneo, Kill Boksoon e Power Rangers.

Como citamos anteriormente, O Dia do Atentado acompanha a caça pelos terroristas que perpetraram o Atentado à Maratona de Boston.

Para quem não se lembrar, esse ataque à bomba aconteceu em 2013, resultando na morte de 3 pessoas e em centenas de feridos.

“Um policial conta com a ajuda de heróis cotidianos na busca dos responsáveis pelo atentado à Maratona de Boston, o maior ataque terrorista dos EUA desde o 11 de setembro”, diz a sinopse oficial de O Dia do Atentado na Netflix.

A trama foca na jornada do Sargento Tommy Saunders, do agente especial Richard DesLauriers e do Comissário Ed Davis – que se juntam a corajosos sobreviventes, atendentes de primeiros socorros e outros investigadores em uma corrida contra o relógio para encontrar os responsáveis pelo atentado e leva-los à justiça.

Elenco de O Dia do Atentado é liderado por Mark Wahlberg

Mark Wahlberg, de filmes como Transformers e Os Outros Caras, lidera o elenco de O Dia do Atentado como Tommy Saunders, um sargento da polícia de Boston.

Kevin Bacon, de O Homem Sem Sombra, Footloose e outros hits, é o agente do FBI Richard DesLauriers, convocado para investigar o atentado.

O Comissário Ed Davis, por sua vez, é vivido por John Goodman, de filmes como Kong: Ilha da Caveira e O Grande Lebowski.

J.K. Simmons, o J. Jonah Jameson do MCU, interpreta Jeffrey Pugliese, outro sargento da polícia de Boston.

Michelle Monaghan, da série True Detective, vive Carol Saunders, a esposa de Tommy que trabalha como enfermeira.

O elenco principal de O Dia do Atentado é completado por Alex Wolff (Hereditário) como o terrorista Dzhokhar Tsarnaev.

Você já pode assistir O Dia do Atentado no catálogo brasileiro da Netflix.

