O drama de guerra com Henry Cavill que você precisa assistir na Netflix

Recentemente, o drama de guerra Narvik se tornou um inegável sucesso na Netflix. Se você curte essa temática, e também é fã de Henry Cavill, não deixe de conferir Castelo de Areia, um filme impactante que conta com o astro de The Witcher no elenco.

Lançado originalmente em 2017, o drama de guerra Castelo de Areia é ambientado muitas décadas depois de Narvik. O filme se passa durante a ocupação americana no Iraque, em meados de 2003.

Uma produção original da Netflix, Castelo de Areia dividiu a opinião da crítica especializada. O filme tem 47% de aprovação no Rotten Tomatoes. A direção é do brasileiro Fernando Coimbra.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de Castelo de Areia, com Henry Cavill, na Netflix; confira!

De que fala Castelo de Areia na Netflix?

A trama de Castelo de Areia é inspirada em uma história real. O longa aborda as experiências vividas pelo roteirista Chris Roessner enquanto ele trabalhava como soldado do Exército Americano na Guerra do Iraque.

“Após a invasão do Iraque em 2003, um pelotão é enviado em uma perigosa missão para reparar o fornecimento de água de uma vila hostil”, diz a sinopse oficial de Castelo de Areia na Netflix.

Castelo de Areia foca na história de Matt Ocre, um soldado que se alista no exército antes dos atentados de 11 de Setembro de 2001, sem qualquer intenção de servir às forças armadas no campo de batalha.

Por uma jogada do destino, Ocre é enviado ao Iraque em 2003, logo após a ocupação de Bagdá. Acompanhado por um pelotão de poucos soldados, o militar recebe a missão de reparar o fornecimento de água em uma vila que teve a infraestrutura destruída pelo conflito.

O que deveria ser uma missão simples acaba se tornando um enorme desafio para todo o pelotão, que lida com a antipatia dos moradores locais e todas as agruras de um país em guerra.

Além de Henry Cavill, elenco de Castelo de Areia tem astros da Marvel e Top Gun

Cheio de estrelas, o elenco de Castelo de Areia é liderado por Nicholas Hoult no papel do soldado Matt Ocre.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Hank McCoy – o Fera – na franquia X-Men, da Marvel.

Henry Cavill, o astro de Superman e The Witcher, vive Syverson, o capitão do pelotão de infantaria no qual o protagonista Matt serve.

Logan Marshall-Green, de filmes como Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Prometheus, vive o Sargento Harper.

Glen Powell, de Top Gun: Maverick, completa o elenco principal de Castelo de Areia como o Sargento Chutsky.

O elenco de Castelo de Areia conta também com Navid Negahban (Aladdin), Neil Brown Jr. (South Beach) e Beau Knapp (Death Wish).

Castelo de Areia, com Henry Cavill, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.