O drama romântico que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o drama romântico A Caminho do Verão já arranca suspiros dos fãs da plataforma. Ao acompanhar uma tocante história de amor, o filme aparece em posições de destaque no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. O longa é garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais exigentes.

Dado seu enorme sucesso, A Caminho do Verão tem tudo para se tornar o novo Ainda Estou Aqui da Netflix. Afinal de contas, o longa de Joey King também se estabeleceu como um dos romances mais populares da plataforma.

A Caminho do Verão é um projeto de Sofia Alvarez, cineasta que atua como diretora e roteirista do novo longa. A trama é baseada no livro homônimo, escrito por Sarah Dessen.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de A Caminho do Verão na Netflix; confira.

Conheça a história emocionante de A Caminho do Verão

A Caminho do Verão conquista fãs na Netflix ao acompanhar a história de Auden, uma adolescente tímida que passa por uma enorme transformação.

“No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada”, afirma a sinopse oficial de A Caminho do Verão na Netflix.

Preparando-se para entrar na faculdade, Auden decide passar as férias de verão com o pai, madrasta e irmão recém-nascido na pacata cidade praiana de Colby.

Em sua vida pessoal, Auden tenta lidar com o divórcio dos pais e a influência de sua exagerada mãe, uma subcelebridade que parece priorizar a fama aos sentimentos da filha.

Vagando pelas noites da cidade, Auden conhece Eli, um jovem de 20 anos com quem cria uma rápida (e potente) conexão.

No decorrer do longa, Auden e Eli desenvolvem uma tocante história de amor – ambientada entre os cenários bucólicos de um verão inesquecível.

Quem está no elenco de A Caminho do Verão na Netflix?

O elenco de A Caminho do Verão é liderado por Emma Pasarow no papel da protagonista Auden. O filme da Netflix representa o primeiro projeto de grande porte da atriz.

Belmont Cameli interpreta Eli, o garoto por quem Auden se apaixona. Além de A Caminho do Verão, o ator é conhecido por performances em séries como Empire e Bayside School.

Kate Bosworth – famosa por sua atuação em The I-Land, um dos maiores fracassos da Netflix – vive Heidi, a madrasta de Auden.

Dermot Mulroney, de séries como Shameless e The Purge, interpreta Robert, o pai de Auden.

O elenco principal de A Caminho do Verão é completado por Andie McDowell, da popular série Maid, como Victoria, a mãe de Auden.

A Caminho do Verão conta também com Genevieve Hannelius (Vândalo Americano), Marcus Scribner (black-ish) e Ricardo Hurtado (The Mick) no elenco.

Confira abaixo o trailer de A Caminho do Verão. O drama romântico está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.