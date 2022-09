O eletrizante filme de ação que todo mundo está assistindo na Netflix

Se você é um espectador assíduo da Netflix, provavelmente, já se deparou com Jiu Jitsu no Top 10 da plataforma. Com Nicolas Cage no elenco, a trama eletrizante não demorou a conquistar a audiência nacional do streaming. O filme se destaca por suas incríveis cenas de ação, e também por misturar ficção científica com artes marciais.

Lançado originalmente em 2020, Jiu Jitsu é uma produção do cineasta grego Dimitri Logothetis. A trama é baseada na HQ de mesmo nome, também produzida por Logothetis, em parceria com o quadrinista Jim McGrath.

Continua depois da publicidade

Em sua estreia original, Jiu Jitsu falhou em conquistar público e crítica. Além de ser detonado pela imprensa, o longa faturou apenas uma bilheteria de 100 mil dólares – com orçamento de 25 milhões.

Mesmo assim, o filme conquistou os assinantes da Netflix. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Conheça a eletrizante trama de Jiu Jitsu

Ao mesmo estilo da bem sucedida série Cobra Kai, Jiu Jitsu utiliza as artes marciais para desenvolver sua trama de tirar o fôlego.

No centro da história está uma violenta batalha na qual os melhores lutadores do mundo decidem o destino da Terra.

“Depois da derrota de um consagrado herói de guerra, uma antiga ordem de guerreiros luta contra invasores do espaço para salvar a humanidade”, afirma a sinopse oficial de Jiu Jitsu na Netflix.

A trama começa quando uma terrível civilização alienígena chega à Terra através de um Buraco de Minhoca, representando uma grande ameaça ao futuro da humanidade.

Nesse cenário complexo, uma antiga ordem de guerreiros tenta restaurar a memória de um consagrado herói de guerra que sofre com amnésia.

A partir daí, os lutadores embarcam em um violento torneio contra as forças alienígenas – no qual o destino da Terra está em jogo.

Elenco de Jiu Jitsu tem Nicolas Cage e astros das artes marciais

O elenco de Jiu Jitsu é liderado por Alain Moussi no papel de Jake Barnes, um herói de guerra que batalha para salvar a humanidade.

Moussi é mais conhecido por performances de dublê, tendo trabalhado com atores como Henry Cavill, Hugh Jackman e Travis Fimmel.

Frank Grillo, o Ossos-Cruzados dos filmes do MCU, vive Harrigan, um lutador poderoso que também se envolve no torneio.

Nicolas Cage, de filmes como A Lenda do Tesouro Perdido e Con-Air, interpreta Wylie, um especialista em Jiu Jitsu que resgata o herói Jake Barnes.

O elenco principal de Jiu Jitsu é completado pelo artista marcial Tony Jaa (Velozes e Furiosos 7) como o lutador Keung.

Jiu Jitsu está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.