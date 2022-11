O eletrizante filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Um lançamento da Netflix está dando o que falar na plataforma de streaming, atraindo inúmeros assinantes no Brasil. Vamos ver que filme é esse e do que se trata.

“Um ex-policial vai trabalhar em uma escola para investigar a gangue que ele acredita ser responsável pela morte do melhor amigo”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

O elenco do filme conta com Piotr Witkowski, Marcin Bosak, Pascal Fischer, Zuzanna Galewicz, entre outros nomes. Daniel Markowicz dirigiu o longa, com o roteiro por Daniel Bernardi.

Vamos, agora, ver sobre qual filme estamos falando.

Plano de Aula faz sucesso na Netflix

Trata-se de Plano de Aula, um longa-metragem de ação polonês, que chegou à plataforma de streaming em 2022.

Atualmente, o filme está em segundo lugar dentre os 10 mais assistidos da Netflix, atrás apenas de O Diário de Noel, estrelado por ator de This Is Us.

O diretor de Plano de Aula é Daniel Markowicz, enquanto o roteiro foi escrito por Daniel Bernardi. Os dois também trabalharam no filme de 2021 da Netflix, Bartkowiak.

Em geral, Plano de Aula tem sido comparado com os de Jean-Claude Van Damme da década de 1990, o que pode ser bom, ou ruim, dependendo do ponto de vista.

Plano de Aula está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.