O eletrizante filme de ação que todos estão vendo na Netflix

Você já conferiu G.I. Joe Origens: Snake Eyes na Netflix? Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, esse eletrizante filme de ação – repleto de sequências de tirar o fôlego – está fazendo o maior sucesso no streaming. Parte da franquia G.I. Joe, o longa também traz impressionantes cenas de luta e artes marciais.

G.I. Joe Origens: Snake Eyes estreou nos cinemas em 2021. O filme tem direção do cineasta alemão Robert Schwentke (R.I.P.D.) e roteiro do escritor grego Evan Spiliotopoulos (As Panteras).

Na Netflix, o filme ganha uma segunda chance. Afinal de contas, em seu lançamento original, Snake Eyes faturou apenas 40 milhões de dólares nas bilheterias – com orçamento de 110 milhões.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de G.I. Joe Origens: Snake Eyes na Netflix; confira!

Conheça a história de G.I. Joe Origens: Snake Eyes

G.I. Joe Origens: Snake Eyes é o terceiro filme da franquia G.I. Joe, baseada na linha de brinquedos da Hasbro.

Como o próprio nome já indica, o longa acompanha a história do guerreiro Snake Eyes, servindo como uma história de origem para o personagem.

“Um guerreiro cheio de garra é aceito por um antigo clã de ninjas e treina com todas as suas forças para se tornar uma arma mortífera contra a terrível organização Cobra”, diz a sinopse oficial de G.I. Joe Origens: Snake Eyes.

A trama de G.I. Joe Origens começa quando o clã Arashikage aceita treinar Snake Eyes após o guerreiro salvar a vida do herdeiro da organização.

No Japão, os integrantes do clã transformam Snake Eyes em um verdadeiro ninja, e oferecem ao guerreiro solitário algo que ele sempre desejou (mas nunca teve): um lar.

Quando os segredos do passado de Snake Eyes são revelados, a honra do protagonista é testada, e ele embarca em uma jornada alucinante para provar seu valor.

Elenco de Snake Eyes tem astros de Podres de Ricos e La Casa de Papel

O elenco de Snake Eyes é liderado pelo ator malaio-britânico Henry Golding como o protagonista titular.

Você, provavelmente, conhece Golding por sua performance como Nick Young na comédia romântica Podres de Ricos.

Andrew Koji, de filmes como Trem-Bala e séries como Peaky Blinders, Tomisaburo “Tommy” Arashikage, o herdeiro do clã Arashikage.

Úrsula Corberó, a Tokyo da série La Casa de Papel, interpreta a Baronesa, uma misteriosa agente da organização Cobra.

A atriz japonesa Haruka Abe (Giri/Haji) vive Akiko, a chefe de segurança do clã Arashikage. A personagem desenvolve uma forte conexão com Snake Eyes.

O elenco de G.I. Joe: Origens conta também com Samara Weaving (Babilônia), Takehiro Hira (Yasuke), Iko Uwais (A Noite nos Persegue) e Peter Mensah (Spartacus).

G.I. Joe: A Origem está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.