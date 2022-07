O emocionante drama romântico que todo mundo está vendo na Netflix

Tocante, surpreendente e cheio de emoção, um novo drama romântico está fazendo o maior sucesso no streaming. Trata-se de Olá, Adeus e Tudo Mais, um filme teen que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Logo após sua estreia, o longa passou a figurar no Top 10 da plataforma.

Olá, Adeus e Tudo Mais – também encontrado sob o título original Hello, Goodbye, and Everything In Between – estreou na Netflix em 6 de julho de 2022.

A trama é uma produção de Michael Lewen, em seu primeiro trabalho como diretor. O filme é baseado no livro homônimo, escrito por Jennifer E. Smith.

Mas afinal: do que fala a história de Olá, Adeus e Tudo Mais? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de Olá, Adeus e Tudo Mais

Olá, Adeus e Tudo Mais acompanha a história de Claire e Aidan – um jovem casal que toma uma importante (e inusitada decisão).

“Clare e Aidan combinam de terminar o namoro antes da faculdade, sem mágoas. Mas o encontro de despedida promete ser inesquecível”, afirma a sinopse oficial do longa.

O filme tem um estilo parecido com o de outros sucessos teen da Netflix, como o drama Ainda Estou Aqui e a franquia Para Todos os Garotos.

Olá, Adeus e Tudo Mais começa abordando a história de Aidan, um jovem que sofre uma grande pressão para seguir os passos dos pais e começar uma carreira na medicina.

Aidan não demora a se apaixonar por Clare, uma garota divertida que, após se mudar para outra cidade, retorna à terra natal.

Os protagonistas se conhecem em novembro, em meio ao final do ensino médio. Clare diz que não quer namorar, e a partir daí, o casal decide ficar junto por alguns meses, até o início da faculdade.

Mas como era de se esperar, os sentimentos de Clare e Aidan não seguem o plano, e os protagonistas são forçados a escolher entre uma jornada mais simples e um amor para recordar.

Tudo sobre o elenco de Olá, Adeus e Tudo Mais na Netflix

Na Netflix, o elenco de Olá, Adeus e Tudo Mais é liderado por Jordan Fisher e Talia Ryder como os protagonistas Aidan e Clare.

Você, provavelmente, conhece Jordan Fisher por sua performance como John Ambrose McClaren em Para Todos os Garotos: PS. Ainda Amo Você.

Talia Ryder, por sua vez, interpretou Tessie no remake do musical Amor, Sublime Amor, dirigido por Steven Spielberg.

A atriz e comediante Ayo Edebiri, de séries como Big Mouth e Dickinson, interpreta Stella.

Nico Hiraga, famoso por produções como Fora de Série e Moxie, vive Scotty.

O elenco de Olá, Adeus e Tudo Mais conta também com Jennifer Robertson (Schitt’s Creek), Julia Benson (Stargate Universe), Patrick Sabongui (The Flash) e Sarah Grey (The Order).

Olá, Adeus e Tudo Mais está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

