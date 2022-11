O emocionante filme de zumbis que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Melanie: A Última Esperança se tornou um inusitado fenômeno na plataforma. Ambientado em um futuro pós-apocalíptico, o filme de terror acompanha a luta da humanidade contra uma epidemia de zumbis – e a jornada de uma garotinha que pode ser a chave para a salvação do mundo.

Produzido na Inglaterra, Melanie: A Última Esperança (The Girl With All The Gits, no título original) chegou aos cinemas em 2016. O longa é uma produção do cineasta Colm McCarthy, de séries como Black Mirror e Peaky Blinders.

Além de conquistar o público britânico, Melanie: A Última Esperança ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem 85% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Melanie: A Última Esperança na Netflix; confira.

De que fala Melanie: A Última Esperança na Netflix?

Melanie: A Última Esperança chegou ao catálogo da Netflix em novembro de 2022. Poucos dias depois, a série passou a figurar no Top 10 do streaming.

Atualmente, o filme está no Número 6 do Top 10, superando sucessos como Enola Holmes 2, Depois do Universo e As Cores do Amor.

“Um fungo que transforma as pessoas em zumbis assola a humanidade, e a cura pode estar nas mãos de uma jovem zumbi evoluída que foge com um grupo de sobreviventes”, afirma a sinopse oficial de Melanie: A Última Esperança.

A trama do longa, como indica a sinopse, é ambientada em um futuro próximo no qual a humanidade é devastada por um misterioso fungo que transforma os hospedeiros em zumbis sanguinários.

Como única esperança, a humanidade encontra um grupo de crianças híbridas, que consomem carne humana mas mantém a habilidade de pensar e sentir.

Essas crianças vivem em uma unidade militar britânica, onde sofrem com os experimentos da Dra. Caroline Caldwell.

Nesse cenário complexo, a professora Helen se aproxima de uma garotinha excepcional chamada Melanie.

Mas quando a base é invadida, Helen e Melanie contam com a ajuda do Sargento Parks em uma arriscada jornada de sobrevivência.

Elenco de Melanie: A Última Esperança tem Glenn Close e astro de A Casa do Dragão

O elenco de Melanie: A Última Esperança é liderado por Gemma Arterton e Sennia Nahua. As atrizes interpretam, respectivamente, Helen e Melanie.

Gemma Arterton, a intérprete da professora Helen Justineau, é mais conhecida por 007: Quantum of Solace e João e Maria: Caçadores de Bruxas.

Sennia Nahua, que vive a pequena Melanie, está em filmes como The Fight, Frankie e The Serpent Queen.

A aclamada Glenn Close – de filmes como 101 Dálmatas, A Esposa e Atração Fatal – vive a sinistra Dra. Caroline Caldwell.

O Sargento Eddie Parks, por sua vez, é interpretado por Paddy Considine. O ator recebeu muitos elogios por sua performance como o Rei Viserys Targaryen na série A Casa do Dragão.

Melanie: A Última Esperança está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.