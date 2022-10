O empolgante filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Um filme de ação com Bruce Willis está atraindo muitos assinantes na Netflix, entrando para a lista dos mais assistidos da plataforma nos últimos dias. Assalto ao Poder está em alta na plataforma de streaming.

“Uma série de roubos a bancos que pertencem a um milionário manipulador leva um agente do FBI a desconfiar da existência um plano sinistro por trás dos crimes brutais”, diz a sinopse oficial.

Assalto ao Poder começa com uma série de homens mascarados realizam um complexo assalto a banco. Eles estão vestidos com máscaras de caveira e equipamentos à prova de balas, e são altamente coordenados e tecnologicamente experientes.

Eles até derrubam alto-falantes, para que uma voz ao estilo Siri possa emitir ordens em vez dos invasores reais. Eles completam o assalto e, na saída, atiram no gerente do banco à queima-roupa com uma espingarda.

Desde o início, o filme mostra sinais de cinema hiperativo e inepto, do tipo que usa câmeras trêmulas e cortes rápidos em vez de composições visuais reais.

Logo descobrimos que o banco era de propriedade de uma figura poderosa chamada Hubert (Bruce Willis), que esconde segredos de líderes políticos e empresariais em seus cofres.

Os criminosos de Assalto ao Poder têm objetivos mais complexos do que mero acúmulo de riqueza, algo que o agente do FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni) descobre rapidamente, com a ajuda dos colegas agentes Stockwell (Dave Bautista) e Wells (Adrian Grenier) e o policial local Mims (Johnathon Schaech).

Filme faz sucesso na Netflix

De acordo com o FlixPatrol, o filme conseguiu um lugar no Top 10 em 21 países, incluindo no Brasil, onde ocupa o 1º lugar dentre os longas-metragens mais vistos da Netflix.

Lançado diretamente em vídeo, em 2016, Assalto ao Poder conta com meros 24% de aprovação no Rotten Tomatoes, com o consenso descrevendo o filme como:

“De sua história clichê à performance rotineira de Bruce Willis, Assalto ao Poder é um thriller policial que se contenta em ser meramente competente – um objetivo que raramente alcança”.

A direção é de Steven C. Miller, responsável por outras “pérolas” como Natal Sangrento, Operação Resgate, e Caçada Brutal, esses dois últimos também com Bruce Willis.

Assalto ao Poder está disponível na Netflix.

