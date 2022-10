O Enfermeiro da Noite é uma história real? A verdade sobre filme da Netflix

O Enfermeiro da Noite tem atraído muitos assinantes da Netflix. O filme conta a história por trás de terríveis assassinatos, mas é baseado em fatos? Veremos isso agora.

Jessica Chastain estrela filme no qual ela interpreta a enfermeira Amy Loughren, que tem como missão ajudar a polícia a pegar seu colega de trabalho Charles Cullen (Eddie Redmayne) quando ele é suspeito de matar vários pacientes.

O drama, dirigido por Tobias Lindholm, é uma narrativa intensa cheia de reviravoltas, e os espectadores sem dúvida estão se perguntando o quanto da história é verdadeira.

Atualmente, O Enfermeiro da Noite está em primeiro lugar dentre os 10 filmes mais assistidos na Netflix do Brasil nos últimos dias.

Vamos ver agora o quanto dessa história é real – se algo efetivamente é baseado em caso da realidade – e o quanto é ficção.

A verdade por trás de O Enfermeiro da Noite

O Enfermeiro da Noite é baseado em uma história real, e a enfermeira Amy Loughren realmente ajudou a polícia a capturar seu colega de trabalho, Cullen, quando ele se tornou suspeito do assassinato de vários pacientes.

O Cullen da vida real está atualmente cumprindo 18 sentenças consecutivas de prisão perpétua pela morte de 29 pacientes, mas as autoridades acreditam que ele está por trás da morte de 400 pacientes.

O filme da Netflix é baseado no caso real, bem como no livro de Charles Graeber, O enfermeiro da noite: Uma história real de medicina, loucura e assassinato, que é focado na vida de Cullen, bem como em pensamentos da própria Loughren.

Krysty Wilson-Cairns escreveu o roteiro do filme e disse à Newsweek que estava mais interessada em se concentrar na história de Amy do que nas partes da biografia de Graeber que contavam os primeiros anos de Cullen, porque fazer do serial killer o foco – como filmes de crimes reais e os programas costumam fazer – não “ressoa” com ela.

Na Netflix, O Enfermeiro da Noite já está disponível. Veja abaixo o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.