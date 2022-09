O Enfermeiro da Noite: Netflix divulga trailer de filme com atriz da Marvel

O Enfermeiro da Noite, novo filme da Netflix com Jessica Chastain, atriz de X-Men, teve seu primeiro trailer assustador divulgado.

Baseado em fatos, o longa-metragem acompanha Charlie Cullen, um assassino que tirou a vida de cerca de 300 pacientes ao fornecer quantidades letais de drogas enquanto estavam internados (via Collider).

A prévia mostra Amy e Charlie, dois amigos e parceiros no hospital no turno da noite. No entanto, mortes misteriosas começam a acontecer.

Amy, uma mãe de dois filhos e sobrecarregada com o trabalho, começa a investigar o mistério das morte. Para sua surpresa, ela descobre que seu parceiro é o responsável.

Veja o trailer, abaixo.

“Suspeitando que seu colega seja responsável por uma série de mortes misteriosas de pacientes, uma enfermeira arrisca sua própria vida para descobrir a verdade neste emocionante thriller baseado em fatos reais”, revela a sinopse da Netflix.

Com Jessica Chastain e Eddie Redmayne, o elenco ainda conta com Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich e Kim Dickens. Tobias Lindholm é o diretor, enquanto Krysty Wilson-Cairns escreve o roteiro.

O Enfermeiro da Noite estreia em 26 de outubro, na Netflix.

